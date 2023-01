Al bancone del bar consuma un concetto, poi un caffè. Prima di andarsene, però, porta via con sé il salvadanaio contenente le mance per i camerieri e il personale. E’ successo a Sant’Antimo, in provincia di Napoli, nel caffè Marano di Corso Europa.

Sant’Antimo, sorpreso a rubare il salvadanaio delle mance: filmato in un video

I dettagli della vicenda sono poco noti. Il raid – dal valore di poche decine di euro – si sarebbe consumato in questi giorni di festa in un noto locale santantimese. Si nota un uomo leggermente sovrappreso entrare nel bar e avvicinarsi al bancone. Visto il caldo di questi giorni, si sfila il gubbino e consuma un cornetto. Indossa una maglietta nera con la scritta “Narcos”. Approfittando della distrazione del cameriere che sta servendo gli altri clienti, il ladro punta il salvadanaio con le mance e lo sposta verso di sé.

Successivamente si reca in bagno. Una volta uscito, torna al bancone e beve il caffè. A quel punto decide di entrare in azione: prima di andarsene e lasciare il locale, afferra il portamonete e lo nasconde sotto la manica del gubbino per portarlo via. A incastrarlo, però, le immagini di videosorveglianza del bar. Il video è stato diffuso su TikTok da uno dei titolari dell’attività commerciale di Sant’Antimo e ha scatenato subito un’ondata di reazioni, tutte negative. Le mance, del resto, erano destinate ai lavoratori e servono a integrare gli stipendi. Un’azione vile, ancor di più in giorni di festa.