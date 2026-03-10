Festa del papà, da “Sweet Chocolate” la “Zeppola di San Giuseppe” tra tradizione e innovazione

L’aria di marzo porta con sé il profumo inconfondibile della Zeppola di San Giuseppe. Vera regina della “festa del papà”, questo dolce rappresenta un rito della tradizione che affonda le radici nella storia, unendo la morbidezza della pasta choux alla ricchezza della crema pasticciera e all’immancabile amarena sciroppata.

Al laboratorio Sweet Chocolate, i motori sono già accesi e la produzione è ufficialmente entrata nel vivo. Quest’anno, la proposta è un vero ponte tra passato e futuro: la zeppola classica regna sovrana, preparata secondo i canoni dell’arte pasticcera per garantire quella leggerezza e quella cremosità che sanno di casa. Ma c’è chi come Sweet Chocolate ha deciso di proporre una linea di gusti contemporanei come “Pistacchio”, “Red Velvet”, “Oreo”, “Happy Hippo”. Questi solo alcuni dei gusti proposti per i più golosi che non sanno resistere al richiamo degli snack più amati. Che siate fedeli alla ricetta di un tempo o curiosi di esplorare nuovi sapori, il bancone è pronto a festeggiare ogni papà con la dolcezza che merita.



