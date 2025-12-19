Sant’Antimo, scoperta fabbrica illegale di fuochi d’artificio: denunciato 34enne

Scoperta fabbrica illegale di fuochi d’artificio a Sant’Antimo. La Polizia di Stato ha denunciato un 34enne napoletano per detenzione e commercio abusivi di materie esplodenti, al termine di un’operazione condotta tra Napoli e la provincia.

Indagini partite dal monitoraggio dei social network

In particolare, i Falchi della Squadra Mobile di Napoli, insieme agli agenti della Polizia Amministrativa e Sociale, hanno avviato una minuziosa attività info-investigativa nata dal costante monitoraggio dei social network, canali sempre più utilizzati per pubblicizzare e vendere articoli pirotecnici illegali.

Dopo aver individuato il sospettato, gli agenti lo hanno seguito fino al comune di Sant’Antimo, dove l’uomo, a bordo di un’autovettura, ha fatto ingresso in un locale nella sua disponibilità. L’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato immediato riscontro: all’interno dello stabile è stata scoperta una vera e propria fabbrica clandestina di fuochi pirotecnici.

Scoperta una fabbrica clandestina di botti

Nel deposito sono stati rinvenuti e sequestrati circa 50 chilogrammi di materiale esplodente, tra cui batterie di fuochi d’artificio, 78 razzi, 35 bombe da mortaio, 81 spolette, oltre a numerosi petardi artigianali, componenti di artifizi pirotecnici di fabbricazione illegale e materiale vario per la produzione di fuochi d’artificio privi di etichettatura e autorizzazioni. Per tali motivi, il 34enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.