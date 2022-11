Assalto armato in un noto ristorante etnico, situato in via Appia, a Sant’Antimo. Ieri sera, poco prima delle 22, due rapinatori hanno fatto irruzione nel locale, con volto coperto da passamontagna e armati di fucile, con l’intenzione di rubare l’incasso.

Sant’Antimo, rapina con fucili in un ristorante di via Appia: è caccia ai malviventi

Paura tra i dipendenti dell’attività e i clienti seduti ai tavoli intenti a consumare la cena. Dopo essersi fatti consegnare i soldi, i malviventi sono fuggiti a bordo di un’auto con un complice alla guida che li attendeva all’esterno. Resta ancora da quantificare il bottino.

Per fortuna non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale tenenza che hanno ascoltato le testimonianze dei presenti e avviato le indagini. I militari stanno cercando di dare risalire agli autori del colpo attraverso la visione delle immagini delle telecamere pubbliche e private poste lungo la zona del ristorante. I titolari del ristorante non hanno fornito molti particolari sui due criminali, visto che entrambi indossavano dei passamontagna per rendersi irriconoscibili.