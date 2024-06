Nella giornata di ieri, le Forze dell’Ordine hanno effettuato un imponente servizio straordinario di controllo del territorio a Sant’Antimo. L’operazione ha coinvolto il Commissariato PS Frattamaggiore, equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania e la Polizia Municipale locale.

Controlli a persone e veicoli

Durante i controlli, sono state verificate le posizioni di 153 persone, tra cui 39 con precedenti penali, e ispezionati 82 motoveicoli e autoveicoli. Sono state elevate 12 sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada: 4 per guida senza assicurazione (con conseguente sequestro del veicolo), 1 per guida senza patente, 2 per guida senza casco protettivo (con fermo del veicolo), 3 per mancata revisione periodica del veicolo e 2 per eccesso di velocità notturna.

Controlli in quattro esercizi commerciali

In collaborazione con la Polizia Locale di Sant’Antimo e l’ASL Napoli 2 Nord, sono stati sottoposti a controllo 4 esercizi commerciali (un negozio di barbiere e tre rivendite di alimenti) situati nel centro cittadino. Tutti i locali sono stati chiusi e sequestrati per non conformità alle normative vigenti. I titolari sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato d’acqua, violazioni delle normative igienico-sanitarie, scarico abusivo in pubblica fognatura e smaltimento illecito di rifiuti.

Durante l’operazione, sono stati sequestrati oltre 750 kg di cibo e carcasse di animali in cattivo stato di conservazione, destinati alla distruzione. La frutta e verdura sequestrata è stata donata allo zoo di Napoli. Inoltre, sono state elevate tre sanzioni amministrative per mancata comunicazione di cessione del fabbricato.

In alcuni locali, si svolgeva la macellazione di carni con attrezzature non autorizzate e senza norme sanitarie adeguate. All’interno sono stati trovati seghe, mole e altri utensili per il taglio della carne, sollevando gravi preoccupazioni sulla sicurezza alimentare.

L’operazione dimostra l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e il rispetto delle normative nel territorio, con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica e la legalità.