SANT’ANTIMO. Furto nella notte nella macelleria a Sant’Antimo. A essere presa di mira l’attività commerciale Nannola, di Corso Italia.

Furto in macelleria a Sant’Antimo

Malviventi in piena notte si sono introdotti nel negozio di carni, che da poco si è trasferito in Corso Italia, per portare via quanto era contenuto nella cassa. I balordi sono riusciti a portare via poche centinaia di euro. Subito dopo si sono dati alla fuga.

Con il loro ingresso nell’attività però è scattato l’allarme e la struttura è stata invasa dal fumo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale tenenza che indagano sul caso. Utili all’identificazione dei balordi potranno essere le immagini di videosorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso l’intera scena.

Sui social la notizia ha scatenato indignazione, in particolare sotto un video dove si vede l’attività avvolta dal fumo. “Tutte le volte che persone laboriose cominciano a raccogliere frutti del proprio lavoro, ecco che interviene il marcio di questa società. Ragazzi non mollate. Non date forza a chi prova a distruggere i vostri sogni” ha scritto un utente.