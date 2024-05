È stata presentata ufficialmente la candidatura alla carica di sindaco di Sant’Antimo di Massimo Buonanno per le elezioni del prossimo 8 e 9 giugno.

Sostenuto da Partito Democratico, Voltiamo Pagina, Impresa Futuro, Centro Popolare e Psdi, Buonanno è avvocato ed è stato già sindaco di Sant’Antimo fino a giugno dello scorso anno. È stato sfiduciato da quattro dissidenti della sua stessa maggioranza. Ora si ricandida per completare il percorso e i progetti già avviati e dare stabilità amministrativa alla città.

Ecco tutte le liste e i candidati a supporto di Massimo Buonanno sindaco

PD

Angelino Rosa, Cappuccio Rosa, Carlea Domenico, Damiano Salvatore, D’Amodio Giuseppe, Di Mattia Raffaelina, D’Isidoro Giuseppe, Flagiello Concetta, Grazioso Mariantonieta, Lamino Francesca, Liguori Giulia, Maggio Nicolina detta Nicoletta, Maiello Brenda, Marzocchella Maria, Migliaccio Pasquale, Minichini Antonio, Pagano Diego, Pappadia Gabriele, Passante Fabiana, Piemonte Rosa, Russo Carolina, Scala Margherita, Terracciano Luca, Verde Luigi.

VOLTIAMO PAGINA

Albadoro Patrizia, Amitrano Alessio, Bellotti Immacolata, Borzacchiello Maria, Cappuccio Francesco, Coppola Giovanni, Cristiano Antonella, Dell’Omo Anna Franca, Di Donato Deborha, Di Francesco Giuseppe, Femiano Marco, Flagiello Riccardo, Iavazzo Pasquale, Mallardo Cecilia, Margiotta Roberta, Metodo Filippo, Nicastro Francesco, Pedata Giuseppe, Perfetto Francesco, Pirozzi Ettore, Puca Giuseppina, Silvestre Ersilio, Tarantino Luisa, Amato De Serpis Raffaele.

IMPRESA FUTURO

Antimo Di Spirito, Giuliano Di Giuseppe, Antimo Orlando, Ilaria Petito, Antimo Luca Esempio (Detto Esi e detto Esy), Antonia Patrizia (Detta Tonia), Raffaele Cesaro, Giuseppina Dell’Omo, Michelina Esposito, Luigi Manco, Martina Manzo, Noemi Natale, Santina Nugnes, Adele Grappa, Giusy Maria Pietroluongo, Antonia Russo, Antimo Petito, Stefania Pirozzi, Antimina Pedata, Vincenza Ronga, Pietro Sepe, Giuseppina Castaldo detta Giusi, Oleksandra Stefak detta Alessandra, Antimo Testaccio.

PSDI

Simona Fabozzi, Antonio Barbato, Belardino Barra, Nicola Buonanova, Giovanni Capasso, Anna Capone, Angelo Di Santo, Francesca Flagiello, Edoardo Lampano, Francesco Maiello, Consiglia Manna, Michele Pedata, Antonio Perchiazzi, Letizia Piccirillo, Ciro Pietroluongo, Antonio Puca, Caterina Puca, Raffaele Raimondo, Carmine Reccia, Franca Scapaticci, Luigi Storace, Antonio Vallifuoco, Teresa Verde, Marcello Vetrano.

CENTRO POPOLARE

Carmine Maisto, Giuliano Basile, Gennaro Belli, Giovanni Bellotti, Miriam Calabrese, Daniela Campanella, Pasquale Chiariello, Carmela Diana, Cristian Di Donato, Vito Evasio, Marco Fiorillo, Teresa Flagiello, Francesco Garofalo, Luigi Padricelli, Davide Perfetto, Salvatore Emanuele Pirozzi, Salvatore Ronga, Valentina Russo, Paola Santarcangelo, Salvatore Todde, Antimo Verde, Giuseppina Verde, Rosa Verde, Carmela Iodice.

Le dichiarazioni di Massimo Buonanno candidato sindaco a Sant’Antimo

“Abbiamo composto una coalizione unita e coerente, che ha trovato l’accordo sul programma e sulle cose da fare, oltre che sul mio nome. Con me ci sono uomini e donne che condividono la passione per il territorio di Sant’Antimo, ma che sentono anche la responsabilità di portare avanti una proposta concreta per la città. Proseguiremo in campagna elettorale un discorso già avviato, basato sulle idee e sul confronto e non sulla polemica sterile”, dichiara Massimo Buonanno.