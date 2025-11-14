Sant’Antimo, controlli lungo la via Appia: sequestrata area di 2mila metri adibita a discarica abusiva

Sempre più serrati i controlli delle forze dell’ordine lungo la via Appia. Questa mattina gli uomini del Nucleo Ambientale della Polizia Locale di Sant’Antimo hanno eseguito un sequestro di un’area di circa 2000mq adibita a discarica a cielo aperto. Materiali vario genere rinvenuti sul suolo da materiale di risulta a materiali lignei, guaina e cartongesso.

Il terreno, posto a ridosso dei cantieri Eav, è stato delimitato e il proprietario dell’appezzamento di terra deferito all’autorità giudiziaria. Il Comandante della Polizia Municipale, Raffaele Vicchiariello, ribadisce che molti abbandoni provengono da lavorazioni edili, spesso di cantieri privati assegnati ad operai che lavorano a nero e che in barba alle normative smaltiscono gli scarti per strada. “Vanno controllate anche le piccole ristrutturazioni – specifica Vicchiariello – quelle di edilizia libera che sfuggono ai controlli”.