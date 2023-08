Girava su un’auto sportiva nuova di zecca ma non aveva mai conseguito la patente. Un altro invece girava con una patente falsa. E’ il bilancio dei controlli in Via Solimene e in tutte le strade più difficili di Sant’Antimo effettuati dai carabinieri.

Controlli serrati a Sant’Antimo, tre denunciati

Tre le persone denunciate dai militari dell’Arma. La prima percorreva via Giacinto Gigante a bordo di un’auto sportiva appena immatricolata. Non aveva la patente, mai l’aveva conseguita. Nei guai è finito una giovane del posto.

Grane anche per un 23enne, sorpreso in strada con un coltello a scatto nascosto nei pantaloni. Un 27enne di Giugliano in Campania è stato denunciato per uso di patente falsa. Ai militari ha consegnato un documento evidentemente contraffatto, la cui foto ritraeva un’altra persona, molto più avanti con l’età. Sequestrata la tesserina.

Multe anche a una pizzeria

Quattro infine le persone segnalate alla Prefettura per uso di droga. In totale sono 6 i grammi di hashish sequestrati. Numerose le violazioni al codice della strada e salate le sanzioni applicate al titolare di una pizzeria. Carabinieri e ASL hanno rilevato nei locali carenze igieniche e multato l’imprenditore per 2mila euro. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.