Sant’Anastasia, ispeziona la cabina elettrica dopo un guasto ma resta folgorato: muore 48enne

Tragedia nella notte a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli. I carabinieri della stazione di Sant’Anastasia sono intervenuti in via Castiello 119 per il decesso di un 48enne. L’uomo sarebbe rimasto folgorato durante l’ispezione di un’intercapedine, forse dopo un guasto alla linea elettrica.

Sul posto sono immediatamente sopraggiunti i soccorsi ma i tentativi di rianimazione del 118 si sono rivelati inutili. La salma è stata sequestrata su ordine della Procura. Il decesso sarebbe verosimilmente sopraggiunto per arresto cardiocircolatorio. Indagini in corso da parte dei militari dell’Arma per ricostruire le esatte cause dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.