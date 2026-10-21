Osterie d’Italia 2026, Giugliano conquista due Chiocciole Slow Food: premiate Fenesta Verde e La Marchesella

Doppio riconoscimento per la ristorazione di Giugliano. Fenesta Verde e La Marchesella conquistano la prestigiosa Chiocciola nella guida Osterie d’Italia 2026 di Slow Food, entrando tra le migliori osterie italiane per qualità della cucina, accoglienza e valorizzazione delle tradizioni gastronomiche.

Un risultato importante per la città, che vede due delle sue realtà gastronomiche più rappresentative ottenere il massimo riconoscimento assegnato da Slow Food. Nell’edizione 2026 della guida, giunta al suo trentaseiesimo anno, la Campania conta complessivamente 39 Chiocciole, tra cui figurano proprio i due ristoranti giuglianesi.

Fenesta Verde, la tradizione gastronomica di Giugliano premiata da Slow Food

Tra le eccellenze selezionate spicca Fenesta Verde, storica trattoria di Giugliano le cui origini risalgono al 1948. Un locale che da generazioni rappresenta un punto di riferimento per gli amanti della cucina tradizionale campana. La storia del ristorante è profondamente legata alla famiglia Iodice, che ha tramandato nel tempo ricette, sapori e tecniche della cucina di una volta.

Dalla pasta e fagioli alla minestra maritata, passando per i piatti della tradizione contadina, Fenesta Verde conserva un’identità gastronomica fondata sulla stagionalità e sulla valorizzazione delle materie prime. La Chiocciola Slow Food 2026 premia una realtà che ha saputo mantenere vivo il legame tra cucina, territorio e memoria familiare.

La Marchesella, un’altra eccellenza di Giugliano conquista la Chiocciola

Prestigioso riconoscimento anche per La Marchesella, ristorante di Giugliano guidato dalla chef Gena Iodice, protagonista da anni nella valorizzazione della gastronomia locale.

La storia della Marchesella è strettamente intrecciata a quella di Fenesta Verde. Gena Iodice proviene infatti dalla stessa famiglia che ha dato vita alla storica trattoria giuglianese, prima di intraprendere un proprio percorso nel mondo della ristorazione.

La sua cucina affonda le radici nelle ricette tradizionali campane, con particolare attenzione ai prodotti locali e alla biodiversità alimentare. Tra gli ingredienti valorizzati figurano anche le cicerchie dei Campi Flegrei, Presidio Slow Food. Il riconoscimento nell’edizione 2026 conferma il ruolo della Marchesella tra le osterie apprezzate per la capacità di custodire e raccontare l’identità gastronomica del territorio.

Due Chiocciole Slow Food per Giugliano: un orgoglio per la città

Il doppio riconoscimento ottenuto da Fenesta Verde e La Marchesella rappresenta una soddisfazione per la ristorazione di Giugliano e per l’intero territorio. La Chiocciola è il simbolo più importante della guida Osterie d’Italia e viene attribuita ai locali che si distinguono per ambiente, cucina e accoglienza, in sintonia con i valori promossi da Slow Food.

Due ristoranti, una storia familiare condivisa e un patrimonio di ricette che attraversa le generazioni: Giugliano conquista così un posto di rilievo nella guida Osterie d’Italia 2026, grazie a due insegne capaci di portare avanti la tradizione gastronomica campana.