Aveva 20 anni la giovane di Dugenta (Benevento) deceduta in un drammatico incidente avvenuto in contrada San Silvestro a Sant’Antaga dei Goti. La giovane è morta dopo essere finita fuori strada a bordo della sua Fiat Panda.

Sant’Agata de’ Goti, incidente con una Fiat Panda: muore 20enne

Secondo una prima ricostruzione, la ragazza viaggiava sulla sua utilitaria lungo la provinciale 117 quando, per ragioni da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo la sua corsa contro il guardrail. La macchina, dopo l’impatto, è scivolata in una scarpata. Sul posto sono giunti i carabinieri, i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea e i soccorritori del 118, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare.

Le indagini sono in corso per accertare le cause esatte dell’incidente e ricostruire la dinamica dei fatti. I militari dell’Arma stanno lavorando per comprendere se vi siano stati fattori esterni che hanno contribuito a determinare l’incidente. Tra le ipotesi un colpo di sonno o un animale di passaggio sulla carreggiata. Sembra al momento escluso il coinvolgimento di altri veicoli. Si tratta del secondo incidente avvenuto nel giro di poche ore in Campania in cui perde la vita una giovanissima. L’altro sinistro fatale è avvenuto sull’autostrada A1, altezza Marcianise. In questo caso la vittima è una ragazza di 21 anni.