Un drammatico incidente si è verificato questa notte lungo il tratto dell’autostrada Roma-Napoli, nei pressi del casello di Caserta Sud. Poco prima dell’una, un tamponamento a catena ha coinvolto tre veicoli, causando la morte di una giovane donna di 21 anni e il ferimento di altre tre persone.

Tragico scontro in A1, 21enne muore davanti agli occhi del fidanzato. Feriti anche due di Giugliano

La vittima, una ragazza di nazionalità bulgara, era in auto con il fidanzato, un 21enne di Napoli. A seguito del violento impatto, la giovane è stata sbalzata fuori dall’abitacolo e è rimasta incastrata tra le lamiere del veicolo, che si è schiantato contro il guardrail. Nonostante l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco per liberarla, per la ragazza non c’è stato nulla da fare: il suo decesso è stato constatato sul posto.

Il fidanzato, gravemente ferito, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove si trova ricoverato in condizioni serie. Gli altri due feriti, un uomo di 60 anni e un altro di 55, entrambi residenti a Giugliano, sono stati medicati sul posto e non risultano in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, che hanno effettuato rilievi per diverse ore al fine di ricostruire la dinamica del tamponamento. L’impatto, avvenuto all’altezza del chilometro 745, ha provocato l’incendio di uno dei veicoli coinvolti, rendendo ancora più complesso l’intervento di soccorso. La salma della giovane è stata trasferita all’istituto di medicina legale per l’esame autoptico, mentre le autorità stanno lavorando per accertare le responsabilità e comprendere se vi siano state eventuali violazioni del codice della strada.