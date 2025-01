Un’operazione antidroga condotta nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 9 gennaio, dai carabinieri della Stazione di Santa Maria a Vico, con il supporto della Sezione Operativa della Compagnia di Maddaloni, ha portato all’arresto di un 45enne già noto alle forze dell’ordine.

Santa Maria Vico: 45enne arrestato per spaccio, droga nascosta in contenitori di farmaci

L’uomo è stato sorpreso nella sua abitazione in possesso di un assortimento di stupefacenti abilmente occultati all’interno di contenitori per farmaci antinfluenzali. La perquisizione è stata effettuata presso un appartamento situato in via dei Martiri del 1799, insospettiti dal continuo viavai di persone. I carabinieri, in abiti civili, hanno deciso di effettuare un controllo mirato poco dopo le 18:00.

Al loro arrivo, hanno trovato il portone e il portoncino d’ingresso spalancati, rendendo facile l’accesso all’abitazione, che appariva gestita come un vero e proprio punto vendita di stupefacenti. All’interno, solo il 45enne, che alla vista dei militari ha mostrato evidenti segni di nervosismo. Una perquisizione personale ha permesso di rinvenire un contenitore per farmaci nascosto nella tasca dei pantaloni, al cui interno erano occultate 11 dosi di cocaina e due bussolotti sigillati con eroina. Inoltre, nel portafogli dell’uomo sono stati trovati 200 euro in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività di spaccio.

Il ritrovamento in casa

La successiva perquisizione domiciliare ha rivelato ulteriori dettagli dell’attività illegale. Nella sala da pranzo, nascosto in un orologio a pendolo, è stato trovato un sacchetto contenente 12 dosi di crack e un bilancino di precisione. In camera da letto, invece, su uno scrittoio è stato rinvenuto un altro contenitore per farmaci contenente 7 dosi di hashish, insieme a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Tutti gli stupefacenti rinvenuti, insieme al denaro contante e al materiale per il confezionamento, sono stati posti sotto sequestro penale. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.