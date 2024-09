Investito da un’auto condotta da un 19enne, muore in ospedale. La vittima è Miguel, un turista spagnolo di 33 anni che si trovava in visita presso l’Anfiteatro di Santa Maria Capua Vetere. L’incidente è avvenuto in via Domenico Russo.

Santa Maria Capua Vetere, turista investito da 19enne: muore in ospedale

Miguel era in compagnia di tre familiari, due fratelli e la moglie. Originario di Madrid, era in Campania per visitare alcuni siti archeologici, tra cui l’Anfiteatro sammaritano. Dopo l’investimento, è stato trasportato d’urgenza in condizioni critiche presso l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

Il decesso è sopraggiunto ieri per le gravi ferite riportate agli organi vitali. La salma è ora custodita presso l’istituto di medicina legale di Caserta per l’esame autoptico. Sul caso indagano gli uomini del del Commissariato di Santa Maria Capua Vetere, che sono intervenuti sul luogo dell’incidente.

Il 33enne madrileno è stato travolto dall’auto insieme al fratello. Il familiare ha riportato ferite lievi ed è stato medicato presso l’ospedale Moscati di Aversa. Illese, invece, le altre due persone: la moglie e una sorella, che erano in loro compagnia.

Le condizioni di Miguel sono apparse subito drammatiche. Il corpo esanime a terra ha immediatamente fatto temere il peggio. Sotto shock, il giovane conducente del veicolo, un diciannovenne, che – dopo aver investito la vittima – ha urtato anche contro una tubazione del gas. santa