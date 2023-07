Si chiamava Giuseppina Capitelli la 40enne morta ieri, lunedì 24 luglio, nella sua abitazione di Santa Maria Capua Vetere. La donna è stata ritrovata senza vita, probabilmente stroncata da un malore.

Santa Maria Capua Vetere, morta Giuseppina Capitelli: stroncata da un malore

La vittima abitava nelle palazzine Iacp, in via Giotto, e da alcuni giorni non dava più notizie. Le forze dell’ordine hanno così forzato la porta e sono entrati nell’appartamento, dove la 40enne è stata trovata riversa a terra, priva di vita.

Secondo l’ipotesi più accreditata, è stata stroncata da un malore che non le ha dato il tempo di contattare i soccorsi. I sanitari, giunti sul posto, hanno potuto solo constatarne il decesso. Il cuore di Giuseppina aveva ormai smesso di battere. Lutto nel rione popolare, dove la 40enne era conosciuta.