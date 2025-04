Picchiano e rapinano una escort dopo aver consumato un rapporto sessuale. In manette sono finiti tre giovani. Come anticipa Edizione Caserta, i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Carlo De Falco, 20 anni, e Pasquale Simone, 24 anni, entrambi residenti a Caivano, insieme a Pasquale Di Buono, 19 anni, originario di Acerra.

Santa Maria Capua Vetere, picchiano e rapinano escort fingendosi clienti: tre giovani arrestati

La vittima è una donna di origini cubane. Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura, i tre avrebbero contattato la donna tramite un sito di incontri. Lei sarebbe stata l’unica a rispondere alle loro chiamate, e dopo un breve scambio di messaggi, i giovani si sarebbero recati presso la sua abitazione a bordo di un’autovettura.

Una volta giunti sul posto, uno dei tre avrebbe fatto ingresso da solo, fingendo di essere un normale cliente. Dopo aver consumato un rapporto sessuale, l’uomo avrebbe chiesto alla donna il permesso di far entrare un amico. La vittima, ignara delle reali intenzioni, avrebbe acconsentito. A quel punto, la situazione sarebbe degenerata. Il secondo giovane, entrato nell’appartamento, avrebbe improvvisamente aggredito la donna colpendola con calci e pugni, mentre gli altri due – secondo la ricostruzione degli inquirenti – rovistavano nei cassetti alla ricerca di denaro. Il bottino della rapina ammonterebbe a circa 300 euro.

I tre si sarebbero poi dati alla fuga, lasciando la donna ferita e in stato di shock. È stata lei stessa a lanciare l’allarme, permettendo l’avvio delle indagini che hanno portato all’identificazione dei presunti aggressori attraverso l’analisi dei tabulati telefonici, delle telecamere di videosorveglianza e delle testimonianze raccolte. Nella giornata di ieri è scattato l’arresto per i tre giovani, che ora si trovano reclusi in carcere in attesa dell’interrogatorio di garanzia. Le accuse a loro carico sono gravi: rapina aggravata e lesioni personali.