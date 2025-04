Perseguita la compagna e la insegue fino alla stazione dei carabinieri. Il 32enne di Santa Maria Capua Vetere, ritenuto responsabile di reiterati maltrattamenti, è stato arrestato nel corso della notte dai carabinieri della Stazione di Santa Maria Capua Vetere.

Santa Maria Capua Vetere, insegue la compagna fino in caserma: arrestato 32enne

Poco prima delle 22.00 di ieri una giovane donna, in forte stato di agitazione, ha bussato citofono della Stazione Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere, nel casertano, chiedendo aiuto poiché il suo ex compagno, in preda all’ira, la stava seguendo per farle del male.

Il militare di servizio, subito accorso nel cortile, si è accorto che la stessa stava discutendo animatamente con un uomo che profferiva nei suoi confronti minacce di morte. Proprio mentre quest’ultimo stava per afferrarla violentemente per un braccio, con lo scopo di allontanarla dalla caserma, sono sopraggiunti altri due carabinieri che lo hanno bloccato e condotto all’interno.

La querela

Il pianto liberatorio e il breve sospiro di sollievo per lo scampato pericolo non hanno però contribuito a far calmare la donna, visibilmente scossa e preoccupata per quanto accaduto. Accompagnata in ambiente protetto presso l’ufficio del comandante della Stazione, solo con l’ausilio di un carabiniere donna, presente in caserma, è stato possibile tranquillizzarla.

La stessa, esausta dai comportamenti violenti dell’uomo, ha voluto subito formalizzare nei suoi confronti una denuncia querela, specificando che il suo ex non riusciva ad accettare la fine della loro relazione e che da cinque mesi la minacciava continuamente di morte, insultandola e provocando in lei un perdurante stato di ansia e paura per la propria incolumità.

A seguito della denuncia il 32enne, già noto alle forze dell’ordine, pluripregiudicato per la commissione di reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.