Insegue e tampona l’auto della sua ex con a bordo il nuovo compagno di lei. Poi ha minacciato entrambi con una mazza da baseball. In manette è finito un 44enne di Santa Maria Capua Vetere.

Santa Maria Capua Vetere, insegue e tampona l’auto con l’ex e il suo nuovo fidanzato: arrestato 44enne

Era già nei pressi del luogo di lavoro, un locale di della città sammaritana, quando si è accorta che ad attenderla all’esterno, seduto in auto, vi era il suo ex. Così la 28enne di origini ucraine, residente a Santa Maria Capua Vetere, senza farsi vedere, è riuscita a parcheggiare la propria autovettura e ad entrare nel locale dove ha regolarmente intrapreso il turno di servizio.

Nel frattempo ha informato il suo nuovo compagno della presenza, non gradita, del suo ex all’esterno del luogo di lavoro. Raggiunta dall’attuale compagno si è con lui allontanata con l’autovettura. Tale circostanza non è però sfuggita al suo ex che si è posto all’inseguimento della coppia affiancandoli più volte, tamponandoli e cercando anche di tagliargli la strada per bloccarli.

Durante le fasi dell’inseguimento il suo l’ex, un 44enne di Santa Maria Capua Vetere, nell’affiancarsi alla loro autovettura, ha tirato fuori dal finestrino un bastone da baseball, minacciandoli. L’inseguimento si è protratto per diversi chilometri fino a quando, giunti in Casagiove alla via Appia, l’uomo è stato bloccato dai carabinieri della Stazione di Casagiove, intervenuti a seguito di richiesta di aiuto formulata dalla vittima al numero di emergenza “112”

A seguito di perquisizione personale il 44enne è stato trovato in possesso di due mazze da baseball, una delle quali mostrata alla coppia per minacciarli.