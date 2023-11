Stacca a morsi l’orecchio di un compagno di cella. Protagonista della vicenda un detenuto presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere che sta scontando una condanna a 10 anni di reclusione per reati legati al traffico di droga.

Santa Maria Capua Vetere, detenuto stacca a morsi l’orecchio di un compagno di cella

Le ragioni della drammatica aggressione non sono note. Il detenuto ha attaccato l’altro carcerato e, in un momento di pura follia, ha lanciato in aria la scrivania del magistrato di sorveglianza.

I sindacati della polizia penitenziaria hanno reso noto questo episodio di violenza che è avvenuto tra il primo e il due novembre all’interno del reparto Rio. I rappresentanti degli agenti della Penitenziaria stanno sollecitando un maggiore supporto da parte delle istituzioni per gli operatori, dato che situazioni simili stanno diventando sempre più frequenti nel penitenziario di Santa Maria Capua Vetere.