Due arresti, due denunce e sanzioni alle attività commerciali. È il bilancio dell’attività straordinaria di controllo svolta dai Carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, con il supporto del Nucleo Cinofili di Sarno, del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL), dell’ASL e dell’ADM di Caserta.

Santa Maria Capua Vetere, controlli a tappeto: due arresti per droga, due denunce e sanzioni ai negozi

Nel corso delle operazioni, un 24enne di Macerata Campania è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. A seguito di perquisizione presso la sua abitazione, i militari hanno rinvenuto 3,5 grammi di cocaina, 4,3 grammi di crack, 1,4 grammi di hashish e materiale per il confezionamento della droga. Il giovane è stato condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

Nell’ambito dello stesso servizio, i Carabinieri hanno arrestato anche un 53enne, sempre di Macerata Campania, trovato in possesso di 34 grammi complessivi tra crack e cocaina, un bilancino di precisione e 510 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Anche per lui sono scattate le manette e la traduzione presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

Denunce e sanzioni

Un 57enne e una 48enne di Santa Maria Capua Vetere sono stati invece denunciati in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno sequestrato 4,5 grammi di crack, 3,13 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 550 euro in contanti, presumibilmente derivanti dallo spaccio.

Nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno inoltre ispezionato un’attività di rivendita di frutta e un circolo culturale a Santa Maria Capua Vetere. Il titolare della rivendita è stato denunciato per mancata formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza, ricevendo anche sanzioni amministrative per 1.850 euro. Il titolare del circolo culturale è stato invece denunciato per esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa. Complessivamente, durante il servizio, sono state controllate 78 persone e 67 veicoli.