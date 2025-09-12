Operazione all’alba di oggi a Santa Maria Capua Vetere. I carabinieri hanno effettuato un’operazione nel quartiere Iacp, che ha portato all’arresto di quattro persone sospettate di essere coinvolte nello spaccio di droga.

Santa Maria Capua Vetere, blitz all’alba al rione Iacp: quattro arresti per droga

Come anticipa Edizionecaserta, sono stati fermati S.C., P.C., D.F. e A.D., tutti residenti nella zona. L’intervento rientra in un più ampio progetto dei militari volto a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, rafforzando la presenza delle forze dell’ordine sul territorio e garantendo la sicurezza dei cittadini. Le indagini continuano per ricostruire la rete dei contatti degli arrestati e accertare eventuali legami con altri soggetti attivi nel mercato illecito.