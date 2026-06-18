Napoli, ricoverata al Fatebenefratelli: serve sangue per Ermelinda

È stato lanciato un appello urgente per una donazione di sangue a favore di Ermelinda Penza, moglie del diacono Sabino Cozzuto, attualmente ricoverata presso l’ospedale Fatebenefratelli di Napoli.

La donna dovrà sottoporsi a un delicato intervento chirurgico a causa di una protesi all’anca infettata e necessita con urgenza di trasfusioni di sangue gruppo 0 negativo. Tuttavia, è importante sottolineare che possono donare persone appartenenti a qualsiasi gruppo sanguigno, poiché è possibile effettuare lo scambio di sangue attraverso il sistema trasfusionale dell’ospedale.

Le donazioni possono essere effettuate presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Santobono-Pausilipon, in via Posillipo 226, Napoli, dal lunedì al sabato, nella fascia oraria 8:00 – 11:30. Al momento della donazione è necessario specificare che il sangue è destinato a Ermelinda Penza. Un piccolo gesto può fare la differenza e contribuire a salvare una vita.