Momenti di apprensione ieri mattina, 20 febbraio, in via Pascarella a Santa Maria a Vico per la presenza di una donna seminuda. La 40enne circolava in stradale pressi del cantiere del Palasport quando è stata notata dai passanti e dagli automobilisti.

La donna – secondo quanto riporta Edizionecaserta – è originaria di Arienzo. Per ragioni da accertare si trovava a Santa Maria a Vico quasi del tutto denudata. Trasportava con sé un passeggino al cui interno c’era un cane. Dopo le segnalazioni di alcuni testimoni, sul posto sono arrivati vigili urbani, carabinieri della locale stazione e un’ambulanza.

Al sopraggiungere delle forze dell’ordine in via Pascarella, la 40enne ha prelevato il cagnolino dal passeggino e si è stesa a terra, in lacrime, dimenandosi sull’asfalto. I militari hanno predisposto un TSO. Non è chiaro se la donna si sia procurata delle ferite o delle lesioni. Pare che con sé avesse anche un coltello.