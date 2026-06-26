Tragedia sfiorata a Napoli, crollano calcinacci nel centro storico: strada chiusa a Vico Quercia

Paura nella notte nel centro storico di Napoli, dove alcuni calcinacci si sono staccati da un edificio in Vico Quercia, a pochi passi da via Toledo e piazza del Gesù. Il crollo ha interessato il cornicione di una finestra situata all’ultimo piano dello stabile e, secondo le prime ipotesi, sarebbe stato provocato dal maltempo che nelle ultime ore ha interessato la città. Fortunatamente, al momento del cedimento nessuno si trovava sotto l’edificio e non si registrano feriti.

Intervento di vigili del fuoco e Protezione civile

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco e i tecnici della Protezione civile, che hanno delimitato l’area con transenne e nastro di sicurezza. La strada è stata chiusa al transito pedonale per consentire le verifiche strutturali e le operazioni di messa in sicurezza dell’edificio. I controlli proseguiranno nelle prossime ore per accertare eventuali ulteriori rischi di distacco.

Vico Quercia è uno dei punti della movida napoletana

L’episodio ha destato particolare preoccupazione perché Vico Quercia è una delle strade più frequentate della movida partenopea. Ogni sera centinaia di persone attraversano il vicolo, ricco di locali e attività, soprattutto durante il fine settimana.

Proprio su questo aspetto interviene Gennaro Esposito, consigliere comunale e presidente del Comitato Vivibilità Cittadina. “Solo per un caso non ci sono stati feriti o vittime. Se non ci fosse stata l’ordinanza comunale sulla movida e ci fosse stata la consueta folla, qualcuno avrebbe potuto farsi male”, ha dichiarato.