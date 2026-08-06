"La droga no, la malavita no...": lancia frutta in strada durante i controlli a Secondigliano

Un controllo della Polizia Municipale su una bancarella di frutta e verdura si è trasformato in una scena di caos nel cuore di Secondigliano. A finire in manette è stato Antonio Magnetti, 62 anni, padre del boss detenuto Fabio Magnetti, che durante le verifiche ha reagito con violenza, scaraventando a terra frutta e ortaggi davanti ai presenti. La scena è stata ripresa con i cellulari ed è rapidamente diventata virale sui social, alimentando polemiche anche per una frase pronunciata da una donna presente: «La droga no, la malavita no, e questo no, che dobbiamo fare?».

La protesta durante il controllo della Polizia Municipale

L’episodio è avvenuto nel corso di un servizio di controllo svolto dagli agenti della Polizia Municipale di Napoli, affiancati dal personale dell’Asl. Secondo quanto ricostruito, gli agenti stavano contestando diverse violazioni amministrative al commerciante quando il 62enne ha perso il controllo, iniziando a lanciare in strada la merce esposta sulla bancarella. I filmati, diffusi in rete, mostrano l’uomo mentre scaraventa a terra frutta e ortaggi davanti a decine di persone, nel tentativo di opporsi alle contestazioni elevate dagli agenti.

L’intervento dei Carabinieri e l’arresto

La situazione è rapidamente degenerata, rendendo necessario l’intervento dei Carabinieri, che hanno bloccato Antonio Magnetti non senza difficoltà. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e, al termine delle formalità di rito, trasferito nel carcere di Secondigliano.

Le sanzioni contestate

Oltre all’arresto, al venditore ambulante sono state contestate diverse violazioni amministrative: commercio ambulante, occupazione abusiva del suolo pubblico, esposizione della merce agli agenti inquinanti e mancata notifica sanitaria. Secondo quanto emerso, Antonio Magnetti era in possesso di una regolare licenza per il commercio ambulante, ma le irregolarità riscontrate durante il controllo hanno comunque portato alle sanzioni amministrative.

Chi è Antonio Magnetti

Antonio Magnetti, conosciuto come ‘o Mucillo, è un nome noto alle forze dell’ordine. In passato è stato ritenuto vicino ai vertici del clan Vanella Grassi. È sposato con la sorella del boss Salvatore Petriccione e padre di Fabio Magnetti, detenuto e indicato dagli investigatori come uno dei presunti vertici e killer dell’organizzazione criminale.