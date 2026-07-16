Pensava di aver trovato un luogo isolato dove liberarsi di rifiuti pericolosi e di un cucciolo di cane. Ma non aveva fatto i conti con le telecamere installate dai Carabinieri Forestali, che hanno ripreso ogni istante della scena. È così che un imprenditore di 52 anni di Bacoli è stato identificato e denunciato per aver abbandonato sia rifiuti sia un cane di pochi mesi in un’area periferica di Giugliano già nota per gli sversamenti illeciti.

Giugliano, scarica rifiuti e abbandona un cucciolo: incastrato dalle telecamere dei Carabinieri Forestali

L’episodio è stato documentato nell’ambito delle attività di videosorveglianza predisposte dal Nucleo Carabinieri Forestale di Pozzuoli per contrastare i reati ambientali nel territorio giuglianese. Le immagini mostrano l’uomo fermarsi con l’auto ai margini della strada, scaricare alcuni materiali che i successivi accertamenti hanno classificato come rifiuti pericolosi e, subito dopo, aprire il bagagliaio per lasciare sul posto un cucciolo di cane, prima di allontanarsi rapidamente.

I militari, che stavano monitorando la zona da remoto, sono intervenuti immediatamente. Sul posto hanno trovato il cane in evidente stato di denutrizione e disidratazione. Dopo il recupero è stata allertata l’ambulanza veterinaria dell‘Asl Napoli 1 Centro – presidio del Frullone – che ha preso in carico l’animale per le cure necessarie. Al termine delle procedure sanitarie, il cucciolo sarà affidato in adozione.

Le indagini, attraverso l’analisi dei filmati, hanno consentito di risalire al responsabile, un 52enne titolare di un’impresa edile di Bacoli, successivamente rintracciato dagli investigatori. L’uomo dovrà rispondere dell’abbandono illecito di rifiuti e del reato di abbandono di animali. Per quest’ultima contestazione è prevista anche la sospensione della patente di guida, poiché il reato è stato commesso utilizzando un veicolo.