Sanremo, Mugnano si prepara alla serata televoto e sostiene il mugnanese Samurai Jay

Mugnano si prepara alla serata del televoto e resta con il fiato sospeso in attesa del codice per sostenere il concittadino Samurai Jay sul palco dell’Ariston.

La città si è stretta attorno al giovane artista, cresciuto tra i vicoli del comune alle porte di Napoli, dove ha coltivato fin da ragazzo la passione per la musica con la sua chitarra. In queste ore Mugnano è stata tappezzata di striscioni e manifesti con il suo volto: un’ondata di affetto che ha colorato strade e piazze.

L’entusiasmo è tale che alcuni fan hanno persino staccato i manifesti dai muri per portarli a casa come ricordo. Tra messaggi sui social, passaparola e sostegno delle famiglie, l’atmosfera è quella delle grandi occasioni: Mugnano è pronta a sostenere il suo talento voto dopo voto nella sfida sanremese.