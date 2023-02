L’indiscrezione circolava con insistenza da un po’, soprattutto sui social, e vedrebbe protagoniste tre Big in gara al Festival di Sanremo. Di chi parliamo? Secondo alcuni rumors, Anna Oxa, Madame e Ariete avrebbero avuto un’accesa lite, trasformando il backstage del teatro Ariston in un ring, con tanto di lancio dei bicchieri.

Sanremo, lite tra Madame e Anna Oxa nel backstage: “Sono volati i bicchieri”

Secondo le talpe sanremesi all’origine del “litigio” ci sarebbe la vicenda del vaccino anti Covid non fatto da Madame. Mentre il presunto il litigio tra Madame e Ariete sarebbe ancora tutto da chiarire.

Ma come sono andate realmente le cose? Fonti vicine alla cantante di Il bene nel male fanno sapere che “Lei rispetta molto l’artista, ma non la conosce e non ha mai avuto il piacere di incontrarla. Nel Fantasanremo di Madame la Oxa è il suo capitano”. E fonti vicine ad Anna Oxa precisano che nemmeno lei avrebbe mai incontrato la collega e che si recherà all’Ariston intorno alle 00.40, poco prima della sua esibizione.

“Non distraetevi per il televoto. Ennesimo tentativo di diffamazione da parte di alcune redazioni nei confronti della signora Oxa. Presenti le forze dell’ordine che sono anche loro senza parole”, fanno sapere dallo staff della Oxa. Quindi Anna Oxa e Madame non si sarebbero mai incontrate.

Anche dallo staff di Ariete sottolineano che lei e Madame sono super amiche e non si sono nemmeno incrociate. E, quando sarebbe accaduto il fattaccio, Arianna Del Giaccio (questo il vero nome di Ariete) era ancora in albergo.

La smentita della Rai