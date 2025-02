Sanremo, la pastry chef Maria De Vito tra le protagoniste dell’Area Stile e del Premio Eccellenza 2025

Sanremo, 2025 – In occasione del Festival di Sanremo 2025, “Area Stile” celebra il suo decimo anniversario con un raddoppio delle attività dedicate alle etichette discografiche, proponendo un’esperienza esclusiva che unisce il mondo della musica, della radio e del web in una location d’eccellenza: l’Hotel Royal di Sanremo.

“Area Stile ON AIR”, il polo radiofonico e web della manifestazione, ospiterà cinque prestigiose emittenti che raggiungono ogni giorno un pubblico di oltre un milione di ascoltatori: Radio Bruno, Radio Rock, Radio Rock Italia, Radio Studio Centrale, e Radio Top Italia. Queste stazioni accompagneranno i partecipanti al Festival con interviste esclusive e contenuti inediti, offrendo loro un palcoscenico privilegiato per condividere storie, emozioni e supportare i brani in gara.

Accanto alle emittenti radiofoniche, “Area Stile” amplifica la sua presenza online, grazie alla collaborazione con Imusicfun.it e Lercio.it, portali web che insieme raggiungono oltre 3,5 milioni di utenti ogni giorno. Il coordinamento della parte web sarà affidato a Simone Zani, volto conosciuto e apprezzato dalle etichette discografiche italiane. La combinazione di radio e web garantirà agli artisti un’eco mediatico di grande portata, ampliando la loro visibilità a livello nazionale e internazionale.

“Area Stile ON AIR” non sarà solo il cuore pulsante delle interviste e della promozione musicale, ma offrirà anche un’atmosfera raffinata e accogliente per gli addetti ai lavori, dal 10 al 15 febbraio, con un’area lounge esclusiva dove gli artisti, i loro team e i professionisti del settore potranno ritagliarsi momenti di relax, lontani dalla frenesia della città dei fiori. L’area sarà anche arricchita da un servizio di beverage e food di alto livello, pensato per coccolare gli ospiti durante una delle settimane più frenetiche dell’anno.

Il progetto è il frutto della collaborazione tra Marco Lanfranchi, ideatore di Area Stile, presente al Festival di Sanremo da ben 25 anni, e Patrizio Polifroni, Direttore Generale ed editore radiofonico, che hanno deciso di rinnovare e arricchire l’esperienza di “Area Stile” con un programma esclusivo. Ilaria Seghesio, direttrice project manager artistica, sarà anche quest’anno il punto di riferimento per l’accoglienza e l’organizzazione dell’evento, mentre Marisol Camposs si occuperà di assistere gli artisti e di guidarli durante le interviste.

Un altro appuntamento imperdibile all’interno di “Area Stile” è dedicato all’arte della pasticceria e all’eccellenza gastronomica. Il 13 febbraio, infatti, avremo il privilegio di ospitare la grande Maria De Vito, uno dei più celebri e apprezzati maestri pasticceri di Giugliano, conosciuta per la sua capacità unica di trasformare la tradizione in innovazione, con dolci che sono veri e propri capolavori artigianali.

Maria De Vito, con la sua pluriennale esperienza e passione per l’arte bianca, ha portato la pasticceria napoletana a livelli internazionali, diventando un simbolo di eccellenza e creatività. Durante la settimana del Festival di Sanremo, avrà l’opportunità di presentare alcune delle sue più rinomate creazioni culinarie, unendo sapori, tradizioni e tecniche innovative in una sinfonia di gusto che conquisterà i palati di artisti, critici e appassionati.

In una serata speciale che si terrà il 13 febbraio presso l’Hotel Royal, Maria De Vito riceverà il prestigioso Premio Eccellenza 2025 al Festival di Sanremo, un riconoscimento che celebra il suo straordinario contributo all’arte della pasticceria e la sua dedizione nel rappresentare il meglio della tradizione gastronomica italiana nel mondo. Il premio sarà consegnato dal Cavaliere Dott. Michele Cutro, critico enogastronomico di fama internazionale, che sottolineerà il valore e l’impegno di Maria De Vito nel mantenere viva l’autenticità della cucina italiana, pur innovando e portando nuovi orizzonti alla pasticceria.

“Area Stile è il punto di riferimento per il mondo della musica e della cultura enogastronomica, e questo decimo anniversario non fa che confermare il nostro impegno a offrire uno spazio d’eccellenza agli artisti e ai professionisti del settore”, dichiarano Marco Lanfranchi e Patrizio Polifroni. “Un team di esperti e professionisti ci accompagnerà in questo evento straordinario, e non vediamo l’ora di accogliere tutti gli ospiti e le personalità che renderanno questa edizione del Festival di Sanremo ancora più speciale.”

