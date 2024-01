Il 6 febbraio 2024, presso il Grand Hotel Des Anglais di Sanremo, prenderà il via la sesta edizione del “Master Professionista dello Spettacolo e dei Grandi Eventi“, un appuntamento che conferma il festival della musica italiana come la cornice ideale per celebrare il sogno che si fa realtà.

Il “Festival dei Sogni” si arricchisce di nuovi elementi, tra cui una filiera del benessere, presentazioni di libri e la presenza d’eccezione di Miss Italia 2023, Francesca Bergesio, come Madrina.

Festival dei Sogni, i protagonisti di questa edizione

I protagonisti di questa edizione, selezionati da centinaia di richieste di partecipazione, daranno vita a un’esperienza unica. Si tratta 10 Operatori del Benessere provenienti da tutta Italia e dalla vicina Svizzera: Rita Amorevole, Simona Beltrami, Patrizia Brucale, Monica Capitanio, Carmela Maria Cicino, Marion Lamorgese, Yadan Mollaian, Patrizia Pinto, Carlo Rossi e Cristiana Tassi.

A vestire i “sogni” di questi professionisti sarà l’azienda Magma Sport, con le sue nuove linee di abbigliamento eleganti e confortevoli.

Gli Operatori del Benessere che hanno già preso parte alle edizioni precedenti del Master, per la loro professionalità e doti umane, ricopriranno il ruolo di Tutor.

Le novità del 2024

La novità principale del 2024 è la collaborazione con partner internazionali di grande prestigio nel mondo della salute, del benessere e della medicina. Il Dottor Umberto De Rosa, esperto di medicina estetica, la Dottoressa Sandra Tosi, specializzata in Osteopatia Integrata, e il Dottor Lorenzo Fornasari, fisioterapista esperto in Nutrizione e Nutraceutica, saranno tra gli esperti coinvolti nella creazione di una vera e propria filiera del benessere e della salute.

Questa edizione vede poi l’ingresso di Simona Puttolu come Ambasciatrice del Dream Massage e del Festival dei Sogni, presenza che si estenderà anche a bordo della Costa Smeralda a largo di Sanremo, aggiungendo un tocco di glamour e fascino all’evento.

Il Dottor Andrea Bovero, chairman della World Spa Organization, presenterà insieme a Susanna Longo il libro “Beauty Chef: da operatori del benessere a imprenditori di successo” durante il Festival dei Sogni, omaggiando i partecipanti al Master Massaggiatore Professionista dello Spettacolo e dei Grandi Eventi con copie autografate.

La sinergia con l’azienda tricologica Vitality’s e l’azienda di cosmesi Allegro Natura conferirà prestigio e qualità all’evento. Gli esperti di aromaterapia, Marco Petrollini e Sabrina Ciccò, rappresenteranno l’azienda dōTERRA, leader mondiale nella produzione di oli essenziali.

Inoltre, personalità del mondo dello spettacolo saranno onorate con “targhe ricordo” per il loro contributo, tra cui Gianni Testa ed il M° Enzo Campagnoli.

La soddisfazione di Stefano Serra

Stefano Serra, ideatore del Dream Massage e promotore del Master, dichiara: “Quest’anno celebro i miei 10 anni a Sanremo e sono davvero soddisfatto dei risultati raggiunti. Avrò una squadra di professionisti da guidare, dei partner d’eccellenza al mio fianco e sono certo di poter dar vita ad un processo che attribuisca sempre più valore al mondo del benessere.”

Il taglio del nastro darà il via a questa straordinaria esperienza di benessere e spettacolo che è diventata un vero e proprio sogno sanremese chiamato Dream Massage.