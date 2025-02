Sanremo, alla pastry chef Maria De Vito il premio eccellenza 2025

Sanremo-Giugliano. In questi giorni nella la prestigiosa Area Stile presso l’hotel Royal di Sanremo, città che ospita il festival della canzone italiana, l’imprenditrice giuglianese e pastry chef Maria De Vito di Sweet Chocolate è stata premiata dall’esperto enogastronomico Cavaliere Michele Cutro, riconoscendo il suo impegno e il suo contributo alla valorizzazione della pasticceria come una vera arte e aver unito estetica e professionalità, eleganza e innovazione. Caratteristiche che le hanno permesso di conquistare il pubblico non solo locale ma anche internazionale.

Un importante riconoscimento per la professionista giuglianese, che in questi anni ha raccolto molti consensi, grazie alla sua fitta e funzionale formazione che ha accompagnato una produzione creativa e di qualità.