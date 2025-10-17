Come ogni anno, con l’avvicinarsi dell’inverno, parte il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo e, puntualmente, iniziano a rincorrersi i nomi degli artisti in gara. Tra le indiscrezioni più insistenti, spunta il nome di Geolier. Dopo un debutto all’Ariston che lui stesso ha definito “travolgente e traumatico”, il rapper di Scampia starebbe valutando un ritorno.

Sanremo 2026, indiscrezioni: Geolier in gara con D’Alessio. Sal Da Vinci tra i papabili

E questa volta, non sarebbe da solo: le voci parlano di un duetto inedito con Gigi D’Alessio. Un mix tra rap e melodia napoletana che potrebbe conquistare un pubblico trasversale. Intanto Geolier è al lavoro su un nuovo album, atteso per l’inizio del prossimo anno. Il palco dell’Ariston potrebbe essere il trampolino perfetto per lanciarlo.

Ma il rapper non è l’unico nome in ballo. Anche Sal Da Vinci sarebbe tra i candidati: secondo indiscrezioni, avrebbe già presentato un brano. Nessuna conferma ufficiale, ma il successo virale di “Rossetto e Caffè” lo ha riportato in vetta alle classifiche, rendendolo uno degli artisti più seguiti del momento. Tutte voci, per ora. Ma che bastano a far salire l’attesa e la curiosità attorno a quella che si preannuncia un’edizione ricca di sorprese.