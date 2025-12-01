Sanremo 2026, cinque napoletani in gara tra i big: da Mugnano arriva Samurai Jay

Quota Napoli in grande evidenza al Festival di Sanremo 2026. Sono stati svelati i nomi dei Big in gara che saliranno sul palco dell’Ariston dal 24 al 28 febbraio e che quest’anno porteranno ad essere una protagonista assoluta. Tra gli artisti Sal Da Vinci, reduce dal successo del tormentone Rossetto e Caffè, ora pronto per la gara. Una reazione entusiasta in famiglia.

In gara anche due rapper simbolo della scena napoletana: Luché, storia del rap urban che nasce e cresce nella periferia a Nord di Napoli, e Samurai Jay, giovane talento di Mugnano che ha conquistato le classifiche italiane con il suo tormentone “Halo”.

Non finisce qui: torna all’Ariston LDA, questa volta assieme ad Aka7even, entrambi cresciuti nel talent-show Amici, rispettivamente da Napoli e da Vico Equense. Generi diversi, generazioni diverse, un unico denominatore: la firma musicale del Sud. Sui social esplodono entusiasmo ed esultanza dei cantanti. Più sobrio Luché, che propone una foto in vacanza e un invito chiaro: “Ci vediamo a Sanremo”.