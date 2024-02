Napoli. Verso Sanremo 2024, polemiche per il testo in napoletano della canzone di Geolier . Secondo diversi intellettuali ed esponenti della cultura, infatti, la trascrizione non rispetterebbe le regole della lingua napoletana.

Il suo quartiere però lo difende e si addobba a festa con striscioni e manifesti. Anche lo stesso rapper questa mattina ha ringraziato direttamente le persone del quartiere per gli allestimenti a lui dedicati. “Qui lo conosciamo da piccolo ed è il nostro orgoglio. Polemiche inutili, facciamo tutti il tifo per lui”. Stiamo stati al Rione Gescal di Secondigliano.

