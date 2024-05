L’arrivo del generale Roberto Vannacci, candidato alle europee per la Lega, ha scatenato una serie di proteste a Napoli. Noto per le sue posizioni spesso divisive, Vannacci si è trovato al centro di proteste organizzate da gruppi di giovani prima della presentazione del suo ultimo libro.

I manifestanti hanno espresso il loro dissenso lanciando palloncini pieni d’acqua e usando aste di bandiera per colpire gli scudi della polizia.

Arcigay presenta esposto contro

Parallelamente agli eventi di strada, Arcigay Napoli ha annunciato di aver presentato un esposto alla procura della Repubblica, mettendo in discussione il contenuto del libro di Vannacci “Il mondo al contrario”. L’esposto mira a determinare se il testo possa essere considerato un veicolo di idee omofobe, sessiste e razziste, violando così i principi di unione e rispetto sanciti dalla Costituzione.

La risposta del generale

«Non capisco perché non vengono in sala in pace, io sono per il confronto civile, li ascolterei e mi confronterei con loro» ha commentato dal canto suo Vannacci. Alla domanda se si accerchiato ha poi risposto: «No, non temo per la mia incolumità e non mi sento accerchiato ma mi preoccupa il contesto che si è venuto a creare».