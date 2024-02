Arzano piange la perdita del giovane Daniele Caprio morto a 17 anni per un cancro. Divenuto simbolo di speranza e coraggio, Daniele con la sua simpatia e genuinità era arrivato a toccare il cuore di molte persone, compresi artisti, atleti e figure di spicco.

Daniele Caprio è morto: addio al giovane che ha commosso il web

La sua sofferenza è cominciata a soli 14 anni, nel 2020, quando ha dovuto affrontare un difficile trapianto di midollo osseo. La comunità, insieme a personaggi di rilievo come Padre Maurizio Patriciello e Marilena Natale, dimostrò fin da allora solidarietà e supporto a Daniele e alla sua famiglia durante tutto il percorso.

Purtroppo però i problemi si sono ripresentati. Nonostante i ricoveri ospedalieri, Daniele affrontava le sue giornate con un’incredibile gioia e voglia di vivere condividendo tutto sui social. Da appassionato tifoso del Napoli era riuscito a intercettare l’affetto e il sostegno di numerosi calciatori, ma anche di artisti e cantanti.

La promessa di Geolier

In un video fissato in alto sul suo profilo, c’è la promessa di Geolier (che stasera si esibirà sul palco di Sanremo) di andarlo a trovare da vicino per abbracciarlo. “Mi stai insegnando una cosa, sei la vita mia” aveva detto il giovane cantante in una videochiamata. Oggi, purtroppo, la breve ma intensa vita di Daniele è giunta al termine.

L’addio di Padre Maurizio Patriciello

Migliaia i messaggi di cordoglio che si stanno diffondendo in queste ore. Tra questi particolarmente commovente l’addio di Padre Maurizio Patriciello: “Anche tu, Daniele, hai lasciato questo mondo. Hai lottato con coraggio, hai sofferto e noi abbiamo pregato, sperato e ci siamo illusi. Addio, Daniele. Addio. Il cancro, ancora una volta, ha dimostrato la sua crudeltà. Continua a mietere giovani vite nella nostra terra. Che il Signore ti accoglia nel suo regno, caro Daniele, e dia ai tuoi genitori la forza di andare avanti”.