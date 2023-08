Ancora sangue sulle strade della Campania. Un uomo è rimasto ucciso dopo essere stato investito da un camion in corsa. I fatti sono accaduti all’interno della Galleria San Giovanni tra i comuni di Montemiletto ed Avellino.

Sangue sulle strade della Campania, ciclista investito e ucciso da un camion

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, 64 anni, era in sella alla sua bicicletta quando è stato preso in pieno dal mezzo pesante che procedeva nella stessa direzione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano sull’accaduto: da accertare l’esatta dinamica dell’episodio e le eventuali responsabilità. In lutto la comunità di Montefalcione, dove risiedeva l’uomo vittima dell’incidente.

In corrispondenza del chilometro 296,4 della statale, a Montefalcione, l’Anas ha istituito il senso unico alternato per consentire i necessari rilievi alle forze dell’ordine e il ripristino delle regolari condizioni di sicurezza per la circolazione.