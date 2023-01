Ancora sangue sulla Nola-Villa Literno. Ieri pomeriggio un automobilista – le cui generalità non sono stata rese note – è morto in seguito ad un incidente avvenuto in località Sant’Andrea dei Lagni a Santa Maria Capua Vetere lungo la 7bis.

Sangue sulla Nola-Villa Literno: auto si ribalta, morto conducente

A darne notizia è Edizione Caserta. Stando a quanto emerso la vittima si stava dirigendo verso l’Agro Aversano, quando – per causa ancora da accertare – il conducente, prima di imboccare l’uscita per lo stir che conduce a Teverola, ha perso il controllo del mezzo e il veicolo si è ribaltato su se stesso. Non è chiaro se siano rimaste coinvolte altre auto o se si sia trattato di un incidente autonomo.

Per l’automobilista purtroppo non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine che hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Inevitabilmente ci sono state ripercussioni sul traffico veicolare, con diversi chilometri di code. Ancora ignota l’identità della vittima.