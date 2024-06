Le riprese della nuova serie televisiva “Sandokan“, con protagonista Can Yaman nel ruolo dell’iconico “tigre della Malesia”, stanno procedendo speditamente lungo la suggestiva costa calabrese.

La serie, che segna il ritorno sullo schermo del celebre personaggio creato da Emilio Salgari, è tra le più attese. I fan seguono lo sviluppo del progetto fin dal dicembre 2020, quando Lux Vide annunciò che l’attore turco Can Yaman avrebbe interpretato il ruolo principale. Da allora, sono trascorsi quasi quattro anni ricchi di speculazioni e cambiamenti nel casting.

Indiscrezioni e cast definitivo

Inizialmente si parlava di Luca Argentero nei panni di Yanez e di Alessandra Mastronardi in quelli di Marianna, ma queste ipotesi non si sono concretizzate, apparentemente anche a causa di tensioni tra Yaman e Argentero.

Ora, il cast definitivo vede Alessandro Preziosi nel ruolo di Yanez, Ed Westwick (noto al grande pubblico per il ruolo di Chuck nella serie “Gossip girl”) come Lord Brooke, Alanah Bloor nella parte di Marianna e John Hannah come il sergente Murray.

La data di uscita della serie

Sebbene non sia ancora stata annunciata una data ufficiale di messa in onda, è confermato che in Italia la serie sarà trasmessa su Rai 1.

La serie promette di rivitalizzare la leggenda di Sandokan, attirando sia nuovi spettatori che nostalgici dei racconti di Salgari. Resta solo da attendere l’annuncio della data di debutto per vedere questa nuova interpretazione di una storia senza tempo.