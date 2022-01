Tanti auguri Timoteo: è questa la frase che sarà più gettonata il giorno 26 gennaio 2022, in cui si ricorda San Timoteo, vescovo di Efeso, discepolo di San Paolo, martirizzato nell’anno 97. Ecco frasi e immagini da inviare per fare gli auguri di buon onomastico a tutti quelli che si chiamano Timoteo, su Whatsapp e Facebook.

Ecco frasi e messaggi di auguri da inviare a tutti coloro che si chiamano Timoteo, per rendere unica questa giornata speciale.

Oggi non festeggiamo solo un caro amico ma un ragazzo fantastico al quale auguriamo un buon onomastico!

Festeggiare una persona bella come te rende una giornata come questa migliore. Tanti auguri Timoteo!

Potrei dimenticare tutti gli eventi seganti sul calendario ma non il tuo onomastico che è inciso indelebile nel mio cuore!

Il tuo nome mette allegria, proprio come te! Buona giornata e tanti auguri di buon onomastico!

Sono le persone come te che rendono indimenticabile un giorno come questo. Infiniti auguri!

Un nome, un uomo, una garanzia. Auguri sinceri al mio caro amico Timoteo.

In tanti oggi festeggeranno il tuo nome, ma in pochi sono speciali come te. Augurissimi Timoteo!

Come te non c’è nessuno, tu sei unico al mondo: caro Timoteo possa tu trascorrere un sereno onomastico!

Giorno di santità per te, mio caro Timoteo, ma solo oggi, da domani tornerai la peste di sempre.

Sei il motivo che rende questa giornata più bella. Ti auguro di trascorrerla con le persone che ti vogliono bene!

Tanti auguri Timoteo: per il giorno del tuo onomastico, ti auguro tanta felicità, pace e quel pizzico di fortuna che non guasta mai!

Timoteo sei il miglior amico che potessi desiderare. Tanti auguri per la tua festa!

Felice onomastico Timoteo! Davvero credevi che mi sarei dimenticato di te? Impossibile scordarsi di una persona splendida come te, auguri.

Buon onomastico papà Timoteo, sei il mio orgoglio, ti voglio bene.

Un nome, una garanzia. Sei mitico! Auguri Timoteo!

Marito e padre dal nome unico: auguri di buon onomastico, Timoteo.

Che questa giornata possa portarti felicità e gioia. Auguri Timoteo!

Ad un caro amico con un nome stupendo, auguro tutto il meglio che la vita ha da offrirgli. Auguri a te Timoteo, buon onomastico.

Tantissimi auguri di buon onomastico Timoteo: tu sei una persona dal cuore d’oro e festeggi il tuo nome in un giorno straordinario.

Buon onomastico Timoteo! Questo giorno grande felicità crea, perché è un giorno importante e come te brillante!

Buongiorno Timoteo, oggi è una data importante sul calendario, è un giorno di festa perchè il tuo nome si manifesta!

Non c’è data né orario per ricordare l’amico Timoteo perché sei una persona speciale che merita uno speciale messaggio augurale!

Auguri Timoteo, per un giorno da vivere intensamente come quello del tuo onomastico, affinché sia un giorno fantastico!

Auguri amore mio, a te che ogni giorno sei al mio fianco, come dice il tuo stesso nome da uomo, con la tua forza e protezione!

All’uomo più forte e bello che conosco, all’uomo più importante della mia vita, all’uomo per eccellenza, come annuncia lo stesso tuo nome. Buon onomastico Timoteo!

San Timoteo: significato del nome, origini, curiosità

Timoteo è un nome maschile che deriva dal greco Timoteos e significa “che è stimato da Dio”. Timoteo è una persona lunatica, cambia spesso idea e portamento, ma fondamentalmente è buono e disponibile con tutti, basta saperlo prendere e accettare tutte le sfaccettature del suo carattere.

Timoteo, che Paolo chiama «suo vero figlio nella fede», è nato in Asia Minore da padre greco e da madre giudea. Convertito durante il primo viaggio di Paolo, fu scelto da Paolo come compagno all’inizio del suo secondo viaggio.

Insieme con Paolo e Sila, Timoteo attraversò tutta l’Asia Minore fino alla Troade, e giunse da qui in Macedonia. Quando a Filippi Paolo e Sila furono imprigionati per essersi opposti allo sfruttamento di una giovane ragazza, Timoteo non fu arrestato. In seguit,o raggiunse Paolo ad Atene da dove venne mandato alla giovane Chiesa di Tessalonica sia per avere notizie sia per riconfermarla nella fede.

Le ultime notizie di Timoteo che si hanno dalla Bibbia sono alcune parole della lettera agli Ebrei, dalle quali si può pensare a un periodo di prigionia. Ad Efeso, sarebbe morto lapidato per aver pubblicamente condannato il culto al dio pagano Dioniso.

Le caratteristiche del nome Timoteo sono le seguenti: è una persona lunatica, cambia spesso idea e portamento, ma fondamentalmente è buono e disponibile con tutti, basta saperlo prendere e accettare tutte le sfaccettature del suo carattere.

Le immagini di auguri per San Timoteo

Ecco una serie di immagini da inviare per augurare buon onomastico a tutti quelli che si chiamano Timoteo.