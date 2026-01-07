San Salvatore Telesino: tragedia sul lavoro, malore improvviso: muore operaio 25enne

Dramma nella mattinata di oggi, mercoledì 7 gennaio, a San Salvatore Telesino, dove un operaio di 25 anni, R.B., di origini indiane e residente nella Valle Telesina, ha perso la vita mentre si trovava all’interno del piazzale di un’azienda del posto, la Idroambiente.

Si accascia davanti ai colleghi

L’episodio si è verificato poco dopo le ore 7. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si sarebbe improvvisamente accasciato al suolo sotto gli occhi dei colleghi di lavoro, che hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma all’arrivo dei soccorritori per il 25enne non c’era ormai più nulla da fare. Presenti anche i Carabinieri della stazione di San Salvatore Telesino, che hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso.

Disposta la visita del medico legale

La salma dell’operaio è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale “San Pio” di Benevento, come disposto dal pm Olimpia Anzalone. Qui il medico legale Emilio D’Oro ha eseguito una visita esterna, dalla quale sarebbe emerso che la morte sarebbe stata causata da un malore improvviso, presumibilmente un infarto o un arresto cardiocircolatorio.