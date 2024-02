Travolta da ritorno di fiamma della stufa, muore per le gravi ustioni riportate. Si chiamava Angela Amoroso la 72enne vittima di un incendio sviluppato nella sua abitazione in via Alcide De Gasperi a San Nicola la Strada, nel casertano.

San Nicola la Strada, travolta da fiamma di ritorno della stufa: muore 72enne

Secondo quanto riporta Edizione Caserta, la donna sarebbe stata investita dalla fiamma provocata da una fuga di gas della stufa che usava in casa e con cui si riscaldava. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Caserta (distaccamento di Marcianise) che hanno spento l’incendio.

Inutile la corsa in ospedale

Quando però i pompieri sono giunti, la donna presentava ustioni su quasi tutto il corpo. La vittima è stata condotta in ospedale, dove poi è deceduta per le gravi ferite riportate. La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale di Caserta: l’autorità giudiziaria ha disposto l’esame autoptico.