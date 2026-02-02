San Nicola la Strada, con ragazzina al supermercato sorpreso a rubare barattoli di Nutella: arrestato

Un intervento tempestivo dei Carabinieri ha consentito, nella mattinata di ieri, domenica 1° febbraio, di interrompere un furto aggravato all’interno di un esercizio commerciale di San Nicola la Strada. I militari della locale Stazione Carabinieri, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto in flagranza di reato due persone, ritenute responsabili di un furto commesso in concorso.

San Nicola la Strada, con la figlia al supermercato sorpreso a rubare barattoli di Nutella: arrestato

L’episodio si è verificato poco dopo le 12.00 all’interno di un supermercato della zona, dove i militari dell’Arma hanno sorpreso i due subito dopo l’asportazione di prodotti alimentari eludendo i sistemi di controllo presenti all’interno dell’attività commerciale. La refurtiva, occultata all’interno della borsa di una ragazzina minorenne, consistente in sei barattoli di crema spalmabile da 900 grammi ciascuno, per un valore complessivo di poco superiore ai 42 euro, è stata sequestrata e restituita al legittimo proprietario.

Le successive indagini hanno consentito di identificare i due fermati, accertando che l’uomo, un 28enne di origine romena, era già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici per reati analoghi commessi in altre province, con modalità operative simili. La sua complice, invece, una minore sua connazionale, è risultata incensurata.