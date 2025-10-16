Nel tardo pomeriggio di ieri una violenta lite a sfondo passionale ha turbato la quiete di San Marco Evangelista, nei pressi del cimitero comunale. Un uomo di San Nicola la Strada avrebbe scoperto la presunta relazione extraconiugale della moglie e, accecato dalla rabbia, avrebbe deciso di affrontare l’amante della donna. A riportare la notizia è Edizione Caserta.

San Marco Evangelista: marito scopre la moglie con l’amante e gli distrugge l’auto

Secondo le prime ricostruzioni, il marito avrebbe raggiunto la coppia dietro al cimitero, dove – dopo un acceso confronto – avrebbe aggredito il rivale con un bastone e danneggiato la sua automobile. L’amante sarebbe stato colpito più volte, ma le sue condizioni non risultano gravi: è stato medicato sul posto.

Le urla e il trambusto hanno attirato l’attenzione dei residenti, che hanno subito allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Maddaloni e Caserta, riuscendo a bloccare l’aggressore e riportare la calma. L’uomo è stato denunciato per porto abusivo di arma impropria, poiché trovato in possesso del bastone utilizzato durante l’aggressione. Gli agenti hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e valutare eventuali altre ipotesi di reato.

La vicenda, per la sua natura passionale e per il luogo insolito in cui è avvenuta ha rapidamente fatto il giro dei social e dei gruppi locali, diventando uno degli episodi più commentati della serata nel Casertano.