Nella splendida cornice della Parrocchia di San Marcellino P. e M. (in San Marcellino), avrà luogo, sabato 30 settembre alle ore 19.30, la presentazione della mia seconda raccolta poetica edita del poeta Giansalvo Pio Fortunato: “Civiltà di Sodoma” (RP Libri, giugno 2023).

Diversi gli ospiti che interverranno: dai saluti istituzionali del Sindaco di San Marcellino, Anacleto Colombiano, del Parroco, Don Antonio Diana, e del Consigliere Regionale, Salvatore Aversano. L’opera poetica, quindi, sarà sviscerata da importanti volti del panorama poetico ed editoriale sia regionale, sia nazionale. Saranno presenti, infatti, la poetessa Rita Pacilio, sociologa ed editrice della RP Libri, che ha firmato anche la prefazione alla raccolta; il poeta e critico letterario Giuseppe Vetromile, presidente del Circolo Letterario Anastasiano; l’editrice Giovanna Scuderi, editrice della casa editrice “Scuderi” e del mensile culturale “Agorà Giovani”; la poetessa Lucia Gaeta, presidente dell’Associazione poetica “ACIPeA”.

L’incontro sarà moderato dal poeta e giornalista, presso l’emittente Teleclub Italia, Marco Aragno.

“Civiltà di Sodoma – chiarisce l’autore – è il frutto di un percorso poetico più maturo e successivo. Se in Ulivi nascenti (prima raccolta poetica edita del poeta) è emersa la consapevolezza di un atteggiamento poetico sul mondo, in questa silloge emerge un primo percorso analitico produttivo: la poesia si unisce ad un occhio disilluso sul mondo ed argomenta lo scheletro dell’oggettiva dissoluzione che sta avvilendo i nostri giorni. Il verso diviene, quindi, un fenomeno terapeutico.

A seguito della comprensione della dissoluzione, si interseca il fremito irrefrenabile alla rinascita, alla ripartenza. Civiltà di Sodoma, allora, è, nella profonda metafora in cui essa stessa si inserisce, il primo palpito dopo la distruzione, l’ombra catartica benevola che giunge dopo l’ira di Dio.”

Una intensità poetica, quella di Giansalvo Pio Fortunato, che non lascia indifferenti e che delinea una nuova scanalatura per la nostra stessa contemporaneità: nella poesia si instaura la risurrezione.

Si consiglia, quindi, vivamente di non mancare questo appuntamento.

COMUNICATO STAMPA