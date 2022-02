Momenti di paura ieri a San Marcellino, nella zona di Campomauro. Una banda di ladri di appartamento è stata messa in fuga dai residenti. Nell’inseguimento, uno dei malviventi si è aggrappato al cofano dell’auto.

San Marcellino, banda di malviventi in fuga: uno di loro si aggrappa al cofano

La scena documentata da una telecamere di videosorveglianza – e rilanciata dal portale Frignanonews.it – è da film. Si vede una Skoda scappare per le strade dell’agro aversano a folle velocità. Sul cofano c’è un uomo, tenacemente aggrappato al parabrezza per non perdere l’equilibrio. A bordo della vettura ci sono ben quattro malviventi, presumibilmente ladri d’appartamento, messi in fuga da alcuni cittadini, tra cui lo sportivo Francesco Di Chiara, non nuovo a queste imprese.

Secondo una prima ricostruzione, i delinquenti erano giunti nella zona a bordo di una Skoda e hanno tentato di entrare in un’abitazione per impossessarsi degli oggetti di valore. I banditi, cinque e tutti a volto coperto, hanno provato a fare irruzione nell’abitazione calandosi con una corda. Tuttavia alcuni residenti hanno notato gli strani movimenti in corso e hanno lanciato l’allarme.

L’inseguimento

Per diverse centinaia di metri i balordi sono scappati sulla Skoda mentre uno della banda si è avvinghiato al cofano della macchina per velocizzare la fuga. A tallonare la macchina dei malviventi una Fiat Panda di colore bianco. La banda però è riuscita a dileguarsi prima dell’arrivo dei carabinieri della locale Compagnia.

