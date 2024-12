Aggredirono una giovane donna disabile per sottrarle il cellulare e il portafoglio, causandole anche delle lesioni. L’episodio risale al giugno scorso, ma solo sei mesi dopo i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, in collaborazione con gli agenti della squadra mobile della Questura di Napoli, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre soggetti.

San Giuseppe Vesuviano, picchiano donna disabile per rapinarla di cellulare e portafoglio: arrestati

Il provvedimento, emesso dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica, ha colpito tre persone accusate di rapina aggravata in concorso. I fatti si sarebbero verificati a San Giuseppe Vesuviano e hanno visto come vittima una ventenne disabile di origini marocchine.

Le indagini hanno consentito agli inquirenti di individuare i responsabili grazie alle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona e al riconoscimento effettuato dalla vittima attraverso alcune fotografie.