Violenta rapina ai danni di due minorenni aversani. I Carabinieri della Stazione di Aversa, al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di G.A., cittadino ucraino di 21 anni.

Aversa, minorenni accerchiati e rapinati: portafoglio in faccia perché vuoto. Un arresto

I fatti risalgono al marzo 2025, quando – secondo quanto ricostruito dagli inquirenti – tre giovani avrebbero accerchiato le vittime nei pressi del Parco Pozzi, minacciandole con una bottiglia di vetro per costringerle a consegnare uno smartphone e un portafogli. Quest’ultimo, risultato vuoto, sarebbe stato lanciato in faccia a uno dei due malcapitati prima che i rapinatori si dessero alla fuga.

Le indagini, condotte dai militari dell’Arma con tempestività e rigore, hanno permesso di individuare in breve tempo i presunti autori del gesto. Tra questi, oltre a G.A., figurano anche M.K., cittadino tunisino coetaneo già arrestato in flagranza la sera stessa dell’aggressione, e un minorenne italiano identificato come T.G.

Determinante per le indagini è stata la collaborazione delle vittime e dei testimoni presenti, che, insieme ai rilievi e agli accertamenti effettuati nell’immediatezza dei fatti, hanno consentito di ricostruire con precisione le fasi dell’aggressione.