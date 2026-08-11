Castel San Giorgio, ladri in azione nella notte: ripresi mentre si arrampicano sui balconi

Ladri in azione nel cuore della notte a Castel San Giorgio, nel salernitano, dove due uomini avrebbero tentato di introdursi in diverse abitazioni. Gli episodi si sono verificati nella zona di via Lombardi e Mannara, interessando un complesso residenziale. Secondo quanto emerso, i due avrebbero agito intorno alle 4 del mattino, muovendosi tra gli edifici e cercando possibili punti di accesso agli appartamenti. Parte dei loro movimenti è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza e documentata anche da un residente.

Ladri ripresi mentre si arrampicano su balconi e muretti

Le immagini mostrerebbero diversi momenti dell’incursione. In uno degli scatti uno dei due uomini viene ripreso mentre si arrampica su un balcone, nel probabile tentativo di raggiungere un’abitazione. In un’altra sequenza compaiono entrambi all’esterno di una villetta, mentre in un ulteriore fotogramma i due sembrano osservare la zona dopo essersi arrampicati su un muretto. I sospetti indossano cappellini e zaini. Poco distante sarebbe stata notata anche un’automobile, che potrebbe essere stata utilizzata per raggiungere la zona e successivamente allontanarsi. Si tratta, tuttavia, di circostanze sulle quali saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a fare chiarezza.

Le immagini dei tentativi di furto diffuse sui social

Dopo l’accaduto, alcuni dei fotogrammi sono stati pubblicati sui social con l’obiettivo di mettere in guardia gli altri residenti di Castel San Giorgio e richiamare l’attenzione sulla presenza dei due individui. L’episodio è stato inoltre segnalato alle forze dell’ordine, alle quali spetterà ricostruire quanto avvenuto e verificare se le immagini raccolte possano fornire elementi utili all’identificazione dei responsabili.

Furti nelle abitazioni, attenzione tra Agro nocerino-sarnese e Valle dell’Irno

Quanto accaduto a Castel San Giorgio riaccende l’attenzione sul fenomeno dei furti e dei tentativi di intrusione nelle abitazioni nell’area nord della provincia di Salerno. Tra Agro nocerino-sarnese e Valle dell’Irno, infatti, nel tempo sono arrivate diverse segnalazioni relative alla presenza di persone sospette e a incursioni nelle proprietà private. Le immagini registrate a Castel San Giorgio rappresentano ora un possibile elemento a disposizione degli investigatori per fare luce sull’ultimo episodio. Nel frattempo, tra i residenti resta alta l’attenzione, soprattutto nelle ore notturne.